Сотрудники пансионатов, где выявлен коронавирус, получат в среднем на 10000 рублей больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В свердловских домах престарелых, пансионатах и интернатах вводится режим двухнедельной изоляции для сотрудников и пациентов, следует из указа губернатора Евгения Куйвашева №514-УГ. Документ размещен на портале правовой информации региона.

«Ввести в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, ограничительные мероприятия <…>. Осуществить выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку», — указано в документе.

Выплаты врачам зависят от того, выявлено ли в организации заболевание коронавирусной инфекцией. Больше заплатят, если у одного из сотрудников диагноз подтвержден. Стимулирующими выплаты составят:

• Врачам — 40000—60000 тыс. руб.

• Среднему медицинскому персоналу — 25000—35000 тыс. руб.

• Социальным работникам — 25000—35000 тыс. руб.

• Младшему медицинскому персоналу — 15000—20000 тыс. руб.

• Техническому персоналу — 10000—15000 тыс. руб.

Приказ вступил в силу 29 сентября, однако его нормы распространяются на период с 16 сентября по 15 октября. Ранее губернатор Евгений Куйвашев до 5 октября продлил режим самоизоляции для некоторых категорий граждан. В частности, ограничения касаются граждан старше 65 лет и свердловчан с хроническими заболеваниями.