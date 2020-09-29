Историк рассказал, поедут ли чеченцы на войну в Карабах

Официальная Чечня будет на стороне России, но некоторые граждане могут присоединиться в конфликте к Азербайджану Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Жители Чеченской Республики и чеченские эмигранты из Европы могут присоединиться к Азербайджану в войне в Нагорном Карабахе, поделился с URA.RU специалист по локальным конфликтам на территории бывшего СССР Евгений Норин. Однако, по его мнению, это не станет массовым явлением: в конфликте будут участвовать единицы.

«Небольшое количество чеченцев, действующих по своей инициативе, может поехать воевать за Азербайджан. Ведь во время первой Карабахской войны (1988 — 1994) чеченские боевики ездили воевать за эту сторону, включая Шамиля Басаева, которого тогда никто широко не знал. Но не думаю, что сейчас это будет носить массовый характер», — считает историк. По его словам, Чечня, которой руководит Рамзан Кадыров, займет ту же сторону в конфликте, что и Россия.

Нежелание жителей Чечни ввязываться в Карабахскую войну Норин объяснил тем, что некоторые чеченцы уже участвовали в войне на Ближнем Востоке. «Достаточно буйные уже ездили воевать в Сирию. Значительную часть убили, некоторые погибли при попытке вернуться домой», — объяснил собеседник.

Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, передает « Царьград ». Обстрелу подверглись населенные пункты и места дислокации военных Армении и Азербайджана, пишет Life . Страны ввели военное положение, есть погибшие. Ожидается, что Армения займет в войне сторону Карабаха. Но если территории Армении будет грозить опасность, в конфликт может включиться и Россия.

Нагорный Карабах — непризнанная республика в восточной части Армянского нагорья. Согласно прежнему административно-территориальному делению Азербайджана, Карабах находится на его территории.