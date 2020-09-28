Школьников попросили носить маски во время перемен Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В тюменских школах ученикам рекомендуют носить маски во время перемен. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперштабе по противодействию COVID-19. В ряде школ родителей уже обязывают делать это в обязательном порядке, пишут в соцсетях тюменцы на условиях анонимности.

«С завтрашнего дня в школах Тюмени для детей вводят масочный режим. Т.е. в классах ученики пока будут сидеть без маски, а вот при выходе в коридор ребёнок будет обязан её надеть. Обеспечивать детей масками, соответственно, школа не собирается», — сообщил анонимный автор в соцсети «ВКонтакте». Свои слова он подтвердил скриншотами из переписки родительского чата, где указано, что масочный режим вводится на обязательной основе.

Тюменец возмущен тем, что родителям не предоставляют никакого приказа или постановления о введении данных мер. По мнению инсайдеров URA.RU, подобное нововведение может ненадолго оттянуть введение удаленного обучения. «При увеличении заболеваемости дистант неизбежен в любом случае. Но, возможно, масочный режим отодвинет принятие этого решения на пару недель», — говорит источник агентства в региональном правительстве.

В оперштабе отмечают, что школьники не обязаны соблюдать данную меру предосторожности. «Ношение масок обручающимися не является обязательным. Использование средств защиты во время перемен в помещениях с большой сменяемостью потоков обучающихся, вне учебных кабинетов, носит рекомендательный характер», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области до 12 октября продлен режим самоизоляции.