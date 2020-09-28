Моор поздравил тюменца, ставшего обладателем Кубка Стэнли

Тюменский вратарь Андрей Василевский стал победителем Кубка Стэнли в составе команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменского хоккеиста Андрея Василевского с победой в финале розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом глава региона написал на своей странице в соцсетях. 29 сентября команда Василевского «Тампа-Бэй Лайтинг», в которой он занимает позицию вратаря, обыграла «Даллас Старз» со счетом 2:0 (счет в серии — 4:2) и стала победителем плей-офф.

«Утром закончился финальный матч Кубка Стэнли. „Тампа-Бэй Лайтинг“ выиграла у „Даллас Старз“ со счётом 2:0. Четыре россиянина стали обладателями главного хоккейного трофея. В их числе вратарь Андрей Василевский. Его родной город — Тюмень! Самое примечательное, что во время трансляции матча из Канады телеканал SN показал кадры юного Андрея и его брата Алексея в джерси их отца Андрея Василевского. Фотография подписана Тюмень, Россия», — отметил Моор в своем поздравлении.

Он также напомнил, что тюменец впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, и отметил, что Василевский является представителем хоккейной династии. Его отец играл на позиции вратаря в тюменском ХК «Рубин». Сейчас он тренирует вратарей молодежной команды в Уфе.