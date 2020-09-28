28 сентября 2020

Свердловские власти оценили необходимость дистанта в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, школа, 1 класс, первоклассники, цветы, 1 сентября, младшие школьники
Свердловские школьники продолжат учиться очно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области нет необходимости вводить досрочные каникулы или карантин в школах, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом. Об этом замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил во время брифинга по итогам заседания регионального штаба по борьбе с COVID.

Павел Креков отметил, что в Свердловской области ждали рост заболеваний, однако он оказался ниже, чем прогнозировалось. «Рост на 15% — в основном за счет школьников и молодых людей», — уточнил Креков. Он подчеркнул, что большинство инфицированных переносят болезнь легко — количество тяжелобольных не выросло. Поэтому, по его словам, введение дополнительных карантинных мер в области не прогнозируется. Упор будет сделан на уже действующие предписания по ношению маски и соблюдение социальной дистанции.

Ранее URA.RU сообщало, что московские школьники отправятся на досрочные каникулы менее чем через неделю. Это связано с резким ростом числа заболевших коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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