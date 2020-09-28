Российских школьников начали отправлять на каникулы

Московские школьники отправятся на каникулы менее чем через неделю. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
«Школьники в Москве отправятся на каникулы с 5 по 18 октября», — сообщает Собянин в личном блоге. Глава Москвы увеличил продолжительность школьных каникул до двух недель из-за повышения заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.
Дети составляют значительную часть заболевших коронавирусом, объясняет Собянин. По его словам, школьники зачастую переносят заболевание бессимптомно. Они приносит инфекцию домой и заражают родителей, которые тяжело болеют, уточнил мэр Москвы. Каникулы, как он считает, помогут снизить динамику заболеваемости.
Согласно данным на 28 сентября, в России впервые за три месяца выявлено более восьми тысяч заболевших COVID-19. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост числа заболевших коронавирусом можно объяснить сезонностью заболевания.
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