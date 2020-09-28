28 сентября 2020

Российских школьников начали отправлять на каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр Екатеринбурга перед приездом Владимира Путина, школьник, портфель, ученик, рюкзак, учащийся
Каникулы увеличили до двух недель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Московские школьники отправятся на каникулы менее чем через неделю. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Школьники в Москве отправятся на каникулы с 5 по 18 октября», — сообщает Собянин в личном блоге. Глава Москвы увеличил продолжительность школьных каникул до двух недель из-за повышения заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Дети составляют значительную часть заболевших коронавирусом, объясняет Собянин. По его словам, школьники зачастую переносят заболевание бессимптомно. Они приносит инфекцию домой и заражают родителей, которые тяжело болеют, уточнил мэр Москвы. Каникулы, как он считает, помогут снизить динамику заболеваемости.

Согласно данным на 28 сентября, в России впервые за три месяца выявлено более восьми тысяч заболевших COVID-19. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост числа заболевших коронавирусом можно объяснить сезонностью заболевания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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