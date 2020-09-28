Проигравшему выборы коммунисту из ЯНАО грозит крупный штраф

Коммунисты Бондарчук и Кукушкина избирались в заксобрание от Ноябрьска Фото: скриншот видео, «ВКонтакте»

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Депутату городской думы Ноябрьска (ЯНАО) от КПРФ Александру Бондарчуку грозит крупный штраф за вмешательство в работу избирательных комиссий. Уведомление о составлении административного протокола политик, не прошедший в окружное законодательное собрание, опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Бондарчук считает, что таким образом с ним сводят счеты представители городской администрации. «Представители администрации города мелочные и мстительные, — написал депутат. — Не знают, до чего докопаться, вот и высасывают проблему из пальца».

Политик напомнил, что врио замначальника полиции Виктор Владимиров, чья подпись стоит на документе, уже не первый раз выписывает ему протоколы. В 2018 году на основании документа, составленного этим же участковым, Бондарчук был оштрафован на 150 тысяч рублей.

В новом протоколе указано, что гражданин Бондачук привлечен к административной ответственности по статье 5.69 КоАП РФ — вмешательство в осуществление избирательной комиссией полномочий, установленных законодательством, либо создание помех участию избирателей в голосовании. В частности, 6 сентября в 16.52 кандидат в депутаты заксобрания разместил на своей странице во «ВКонтакте» текст: «Если вы хотите испортить бюллетень, то зачеркивайте все квадратики с правой стороны!».

Оперативно выяснить в горадминистрации, на каком основании Бондарчук делает заявления о «сведении счетов», не удалось. Уполномоченного давать комментарии сотрудника на месте не оказалось.