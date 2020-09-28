Второй день подряд на Ямале заражаются больше сотни человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 133 человека, сообщил региональный оперативный штаб. Это новый рекорд за два месяца. По распространению инфекции округ вышел на четвертое место в России. Из-за возобновившейся масштабной эпидемии ЯНАО рискует вернуться к жесткому карантину.

Официальные власти региона называют рост числа новых заболевших ожидаемым и объяснимым. «Такая тенденция отмечается по всему миру, Ямал — не исключение. У большинства наших пациентов болезнь протекает в легкой или средней формах. Этого нам удалось добиться благодаря сплошному тестированию — „схватываем“ заболевание на самой начальной стадии», — прокомментировала ситуацию глава оперштаба Татьяна Бучкова.

По данным штаба, за сутки больше всего новых случаев подтверждено в Муравленко, где заразились 33 человека. В Надыме заболел 21 житель, еще 19 случаев зафиксировано в Ноябрьске. В Новом Уренгое и Салехарде заразились по девять человек. Резкий прирост случился в селе Сывдарма, где заболели четыре жителя и общее число пациентов выросло до пяти. «Инфекция в основном циркулирует сейчас в семьях, есть очаги в ученических и рабочих коллективах», — пояснила Бучкова.

Сейчас по уровню распространения инфекции округ занимает четвертое место в стране. Соответствующий коэффициент (Rt) на Ямале равен 1,39. При таком значении Роспротребнадзор рекомендует регионам находиться на первом этапе снятия карантина. В ЯНАО же с начала сентября идет уже третий этап, а общий карантин с минимальными ограничениями продлен до 1 октября. Если темпы эпидемии не замедлятся, то губернатору Дмитрию Артюхову придется вновь ввести строгие запреты.

Всего в ЯНАО подтверждено 15 275 случаев коронавируса. Вылечились 13 418 пациентов, 99 ямальцев скончались.