Посол Франции в РФ даст аудиенцию свердловским политикам

Пьер Леви встретится с заместителем свердловского губернатора Павлом Крековым Фото: официальный сайт посольства Франции в Москве

Посол Франции в России Пьер Леви посетит 30 сентября Екатеринбург, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики главы региона. В программе визита запланированы встречи со свердловскими чиновниками.

«Речь шла о приеме у губернатора Евгения Куйвашева, но он, вероятно, задержится в Москве. Учитывая, что Алексея Орлова также нет в регионе, Леви примет Павел Креков», — утверждает собеседник агентства. В окружении мэра Екатеринбурга Александра Высокинского утверждают, что в планах главы города есть прием Пьера Леви.

Пьер Леви посетит Свердловскую область для обсуждения вопросов экономического и культурного сотрудничества Франции и Среднего Урала. В частности, речь идет о работе в регионе французских фирм Danone, Schneider Electric, Decathlon, Leroy-Merlin, а также об участии Франции в выставке ИННОПРОМ.

Пьеру Леви 65 лет. Он работал в министерстве экономики и финансов Франции, посольствах страны в Германии и в Сингапуре. Был послом Франции в Польше в 2016—2019 годах.

Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Куйвашев с начала недели работает в Москве. Он присутствовал на заседании Совета Федерации, а сейчас принимает участие в седьмом Форуме регионов России и Белоруссии, который проводится в онлайн-формате.