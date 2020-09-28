Челябинский олигарх взял многомиллиардный кредит у самого себя

На ЧМК отказываются говорить, зачем Игорь Зюзин взял кредит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ПАО «Мечел» оформило в дочерней компании ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, Челябинская область) займ сроком на 10 лет. Сумма кредита превышает 18 миллиардов рублей, условия и цели сделки компаниями не разглашаются.

«Причины взятия займа мы не раскрываем, у нас нет такой практики», — заявила URA.RU представитель пресс-службы Группы «Мечел». Компания «Мечел» владеет 91,6671% уставного капитала ЧМК, указано в базе данных «СБИС». Кредитные обязательства были взяты 28 сентября после решения совета директоров, которое было принято 24 сентября. Срок исполнения обязательств — 3 мая 2030 года.

В конце августа «Мечел» уже привлек кредитные средства в размере пяти миллиардов рублей в качестве системообразующего предприятия под 2% годовых. Владелец компании, челябинский олигарх Игорь Зюзин, входит в число российских долларовых миллиардеров по версии Forbes. Металлургический комбинат Челябинска является одним из самых крупных его активов, стоимость которого оценивается в 13,2 млрд рублей.