28 сентября 2020

Челябинский олигарх взял многомиллиардный кредит у самого себя

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония ввода в эксплуатацию доменной печи №4 и конвертера №1 ЧМК с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Челябинск, мечел, зюзин игорь
На ЧМК отказываются говорить, зачем Игорь Зюзин взял кредит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ПАО «Мечел» оформило в дочерней компании ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, Челябинская область) займ сроком на 10 лет. Сумма кредита превышает 18 миллиардов рублей, условия и цели сделки компаниями не разглашаются.

«Причины взятия займа мы не раскрываем, у нас нет такой практики», — заявила URA.RU представитель пресс-службы Группы «Мечел». Компания «Мечел» владеет 91,6671% уставного капитала ЧМК, указано в базе данных «СБИС». Кредитные обязательства были взяты 28 сентября после решения совета директоров, которое было принято 24 сентября. Срок исполнения обязательств — 3 мая 2030 года.

В конце августа «Мечел» уже привлек кредитные средства в размере пяти миллиардов рублей в качестве системообразующего предприятия под 2% годовых. Владелец компании, челябинский олигарх Игорь Зюзин, входит в число российских долларовых миллиардеров по версии Forbes. Металлургический комбинат Челябинска является одним из самых крупных его активов, стоимость которого оценивается в 13,2 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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