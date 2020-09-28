Очередь из скорых выстроилась к больнице Перми, где лечат COVID

В пермской больнице наплыв пациентов с коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В горбольнице им. М.А. Тверье Перми, где только начали принимать зараженных коронавирусом пациентов, выстроилась огромная очередь из машин скорой помощи. Об этом URA.RU рассказал председатель первичной профсоюзной организации скорой медпомощи Перми Артем Борискин. С понедельника, 28 сентября, в этой же больнице начал работать томограф.

«Мы подъехали к больнице к 8 утра. К тому моменту там уже было больше 20 карет скорой помощи — не только из Перми, но и из Кунгура и Частых. Томограф в больнице заработал, но сюда, как правило, везут пациентов на лечение. У них уже есть результаты КТ на руках», — пояснил Борискин.

Ранее стало известно, что больницы Перми не справляются с наплывом пациентов, которых необходимо обследовать на наличие коронавирусной инфекции. В городе работало только три томографа: в МСЧ №1, госпитале ветеранов и Пермской краевой больнице, которая обследует пациентов только днем. Из-за этого скорые вынуждены по несколько часов ожидать приема пациентов в больницах.

Краевые власти признали проблему, отметив, что в ближайшее время в работу будет запущен аппарат КТ в городской больнице № 6, который находился на ремонте. Возможность увеличения точек проведения компьютерной томографии в Прикамье рассмотрит краевой минздрав.

В пресс-службе главы региона также отметили, что процедура КТ в первую очередь нужна пациентам с подозрением на COVID-19 (кто получил подтверждающий лабораторный тест или у кого ранее начатое лечение ОРВИ оказалось неэффективным). «Только медработник в случае подозрения на коронавирус определяет показания к забору мазка, проведению КТ или госпитализации», — указали в пресс-службе губернатора.