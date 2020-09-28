В Курганской области каждый день рак диагностируют у 11 человек

Курганская область лидирует в УрФО по смертности от новообразований Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ежегодно в Курганской области выявляется около 4 000 новых случаев злокачественных новообразований. В среднем это по 11 случаев в день. Информацию URA.RU сообщили организаторы Всероссийского проекта «Онконастороженность: своевременная диагностика — успех в лечении».

«В Курганской области ежегодно выявляется около 4 000 новых случаев злокачественных новообразований. На учете в онкологическом диспансере состоит 26 500 жителей региона больных раком, в том числе меланомой (рак кожи — прим. ред.). Меланома — самая распространенная форма среди всех онкологических кожных заболеваний в России», — говорится в релизе.

В Курганском онкодиспансере заявили, что готовы проводить необходимые процедуры, чтобы обнаружить меланому и колоректальный рак. «Сейчас мы проводим обследования на новом компьютерном томографе, рентгеновском комплексе и цифровом маммографе. Также мы получили современное эндоскопическое оборудование. Все это делается для того, чтобы на ранних стадиях диагностировать все онкопатологии, более качественно лечить пациентов, чтобы они скорее вернулись к своим близким», — цитируют главврача онкодиспансера Гиви Сепиашвили организаторы проекта.

URA.RU ранее сообщало, что пациенты с диагнозом онкология вынуждены ездить на сеансы химиотерапии из Шадринска в Курган. В местной больнице нет препарата для процедур, а в курганской нет мест.