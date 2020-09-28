Алексей Вихарев предложил вернуть властям Екатеринбурга полномочия по рекламе и земле Фото: URA.RU

Администрации Екатеринбурга могут вернуть полномочия по регулированию рекламного рынка и распоряжению неразграниченными землями. Это произойдет, если депутаты гордумы Екатеринбурга напишут коллективное обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и их предложение будет удовлетворено. С соответствующей идеей выступил депутат гордумы Алексей Вихарев при обсуждении финансовых потерь города из-за коронавируса.

Известно, что от первой волны коронавируса Екатеринбург уже потерял 1,5 миллиарда рублей, а к концу года, когда ожидается вторая волна COVID-19, выпадающие доходы увеличатся. «Если нам не нравятся трансферты, которые мы получаем от области, и если мы говорим, что нам нужна удочка, а не рыба, давайте выступим с предложением к губернатору и попросим вернуть в город полномочия по рекламе и земле», — сказал Вихарев.

Изъятие у мэрии Екатеринбурга полномочий по распоряжению неразграниченными землями (в 2012 году) и контролю над рекламным рынком (в 2015 году) было элементом борьбы областных властей со старой городской командой. В 2018 году ее лидер, на тот момент вице-губернатор, Владимир Тунгусов был отправлен в отставку, и в мэрию пришел новый пул руководителей — лояльных команде Куйвашева.

«Сейчас, когда город живет в новой политической и экономической реальности, когда власти всех уровней работают вместе, единой командой, а собственных ресурсов для развития Екатеринбургу остро не хватает, то почему бы в город не вернуть эти полномочия, учитывая непростую экономическую ситуацию?» — сказал Вихарев в разговоре с URA.RU. Также он отметил, что намерен предметно обсудить этот вопрос с представителями мэрии и депутатами городской думы.