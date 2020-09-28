28 сентября 2020

В Челябинске семья незрячего инвалида пять дней ждала скорую. «Поражение легких 60%, врачи боятся»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, врач, скорая помошь, медики, пациент, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
После запроса URA.RU к женщине отправили врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинске семья незрячего инвалида за пять дней не смогла дождаться скорую и тестов на COVID, рассказала URA.RU педагог ЮУрГУ Юлия Шумова. Ее мужа родственники увезли в больницу, где выявили 60% поражения легких, а слепая женщина осталась ждать решения судьбы в пустой квартире.

Супруги заболели 24 сентября, уже на следующий день им пришлось последовать совету участкового врача и вызывать скорую. «У Саши температура под 40 и не сбивалась, он задыхался, кашлял, посинели ногти на руках. Скорая не приехала ни в пятницу, ни в субботу. Ни даже тогда, когда ее вызвали врачи приехавшей к нам „неотложки“», — рассказала Юлия URA.RU. На горячей линии Роспотребнадзора супругов переадресовали к юристу. Тот предложил за 22 тысячи рублей «выяснить, в чем дело».

В итоге приехавшие родители сами увезли умирающего мужчину в приемный покой больницы. «Там увидели, в каком он состоянии, и сразу забрали. КТ показало 60% поражения легких, ему уже поставили несколько капельниц, всего обкололи. Я осталась одна, без зрения, в пустой квартире. Участковый врач боится: отказалась меня осматривать и даже оформлять больничный, сразу выскочила за порог. Мазок на COVID тоже никто не берет», — рассказала женщина URA.RU. По ее словам, температура продолжает держаться, боль в груди нарастает, а дышать становится все труднее.

В горздраве Челябинска объяснили долгое ожидание большим числом вызовов в сезон ОРВИ. «В сутки диспетчеры скорой получают более двух тысяч вызовов, перевозка на КТ обслуживается в порядке очереди первой освободившейся бригадой. Сейчас мы переводим всю службу неотложной помощи на круглосуточный режим работы 24/7, ранее было 12 часов. Информация по женщине, которая ждет помощи, передана — ситуацию возьмут под контроль», — пояснили в ведомстве. Как только что сообщила URA.RU Юлия Шумова, к ней уже выслали скорую, чтобы отвезти на обследование.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...