После запроса URA.RU к женщине отправили врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске семья незрячего инвалида за пять дней не смогла дождаться скорую и тестов на COVID, рассказала URA.RU педагог ЮУрГУ Юлия Шумова. Ее мужа родственники увезли в больницу, где выявили 60% поражения легких, а слепая женщина осталась ждать решения судьбы в пустой квартире.

Супруги заболели 24 сентября, уже на следующий день им пришлось последовать совету участкового врача и вызывать скорую. «У Саши температура под 40 и не сбивалась, он задыхался, кашлял, посинели ногти на руках. Скорая не приехала ни в пятницу, ни в субботу. Ни даже тогда, когда ее вызвали врачи приехавшей к нам „неотложки“», — рассказала Юлия URA.RU. На горячей линии Роспотребнадзора супругов переадресовали к юристу. Тот предложил за 22 тысячи рублей «выяснить, в чем дело».

В итоге приехавшие родители сами увезли умирающего мужчину в приемный покой больницы. «Там увидели, в каком он состоянии, и сразу забрали. КТ показало 60% поражения легких, ему уже поставили несколько капельниц, всего обкололи. Я осталась одна, без зрения, в пустой квартире. Участковый врач боится: отказалась меня осматривать и даже оформлять больничный, сразу выскочила за порог. Мазок на COVID тоже никто не берет», — рассказала женщина URA.RU. По ее словам, температура продолжает держаться, боль в груди нарастает, а дышать становится все труднее.

В горздраве Челябинска объяснили долгое ожидание большим числом вызовов в сезон ОРВИ. «В сутки диспетчеры скорой получают более двух тысяч вызовов, перевозка на КТ обслуживается в порядке очереди первой освободившейся бригадой. Сейчас мы переводим всю службу неотложной помощи на круглосуточный режим работы 24/7, ранее было 12 часов. Информация по женщине, которая ждет помощи, передана — ситуацию возьмут под контроль», — пояснили в ведомстве. Как только что сообщила URA.RU Юлия Шумова, к ней уже выслали скорую, чтобы отвезти на обследование.