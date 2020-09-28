Курганцев выселяют из общежития на улицу

В Шадринске просят выселиться жителей общежития Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жильцов общежития в Шадринске (Курганская область), которые более 20 лет проживали в здании, просят выселиться. Съехать надо до 1 декабря. Об этом URA.RU рассказал житель Шадринска Леонид Коробицын.

«Выселяют более 10 семей с детьми и пенсионеров. Зимой, в никуда, без предоставления жилья из общежития Шадринского политехнического колледжа», — пояснил Коробицын.

Некоторые жители общежития получили уведомления съехать до 10 октября. По словам жильцов дома, решение руководства колледжа было неожиданным. «Куда я могу съехать под зиму? Жилье было получено моей мамой, когда она работала в милиции еще в 2000 году. Мы живем тут с детьми и переезжать не собираемся», — отметил мужчина.

Со слов Коробицына, юристы считают, что договор аренды по специализированному найму составлен таким образом, что решение о выселении могут принять только сами наниматели, но не администрация колледжа. В документе-уведомлении о прекращении договора говорится, что выселение связано с тем, что там будут проживать ученики колледжа. Перед переездом жильцам рекомендовано оплатить услуги ЖКХ. Если они не съедут, колледж намерен обратиться в суд.

Получить комментарии директора колледжа Михаила Харлова URA.RU не удалось. В момент звонка его не было на месте. В департамент образования и науки направлен запрос. В пресс-службе обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Такое уведомление получили 10 семей, проживающих в шадринском общежитии Скрин предоставлен Леонидом Коробицыным