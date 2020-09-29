Путин намерен сделать прививку от коронавируса

Владимир Путин намерен пройти вакцинацию от коронавируса, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин думает о том, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, однако решения по этому вопросу еще не принял. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В случае с главой государства действуют особые меры предосторожности. Он уже заявил, что сам думает о прививке, поэтому давайте дождемся, когда президент примет такое решение», — рассказал журналистам во время конференц-колла Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пообещал посетить Южную Корею после того, как пройдет вакцинацию от коронавируса, передает агентство Nation News. В своем обращении на 75-й Генассамблее ООН глава российского государства заявил, что РФ готова делиться опытом в создании вакцины от COVID-19, пишет «Национальная служба новостей».