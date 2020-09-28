Убийца несколько дней распивал алкоголь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Челябинский областной суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую клинику жителя региона, который пьяным зарезал четырех взрослых и 4-летнего мальчика. Как уточнили URA.RU в прокуратуре Челябинской области, убийца не тронул 10-месячного ребенка, который находился в детской коляске.

«Убийство произошло на майские праздники 2019 года, в ночь с 3 на 4 мая, в частном доме на улице Паромская в Нязепетровске. Преступник в течение нескольких дней распивал алкоголь в компании с двумя мужчинами и двумя женщинами. Одна из них привела с собой 4-летнего сына и привезла младенца в коляске», — пояснила URA.RU прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Челябинской области Ирина Клименко.

Тела пятерых человек утром обнаружил дядя владельца частного дома, который увидел открытые ворота и зашел проведать родственников. Точные подробности убийства до сих пор неизвестны: обвиняемый регулярно менял показания, а все очевидцы мертвы.

Экспертиза установила, что мужчина нуждается в принудительном лечении. Поэтому он был освобожден от уголовного преследования по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего) и отправлен в психиатрическую клинику. Никаких психических расстройств и правонарушений ранее у него зафиксировано не было. По версии гособвинителя, убийство было совершено в приступе «белой горячки».