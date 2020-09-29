Делать дороги безопасными должны люди, а не камеры, отметил Вячеслав Лысаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России постоянно сокращается число инспекторов ГАИ, из-за чего в стране станет намного больше трагедий на дорогах. Об этом URA.RU рассказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.

«Постоянно сокращается личный состав инспекторов на дорогах. Мне недавно один из начальников ГАИ Московской области жаловался, что у него на целый район, на огромную территорию, осталось всего несколько человек. И так везде. Это приведет к резкому всплеску ДТП в ближайшем будущем», — заявил URA.RU Лысаков.

Личный состав инспекторов сокращается из-за программы оптимизации в МВД, пояснил парламентарий. «Причина — так называемая оптимизация. Если оптимизация в здравоохранении приводит к закрытию больниц, то в МВД — к увольнению тех, кто следит за безопасностью. Причем, когда сверху спускают план по сокращению, то убирают тех, кто работает на земле. А кто сидит в кабинетах — те остаются», — отметил Лысаков.

Чиновники, ответственные за ситуацию на дорогах, возлагают слишком много надежд на цифровизацию и установку камер, считает собеседник агентства. «Но камера не видит, кто сидит за рулем. Там может быть и обдолбанный, и пьяный, и вообще человек без прав. Пока он не найдет свой столб или другую машину, он не остановится. А инспектор может пресечь это и предотвратить трагедию, не дать такому водителю устроить беду. Камера же его не остановит, она лишь зафиксирует, как кто-то попадет под колеса и отправится на тот свет. Обеспечить безопасность могут только живые люди, а мы уходим от этого и скоро увидим последствия», — заключил Лысаков.