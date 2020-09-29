В городе также на карантин закрыто 17 групп в девяти детских садах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловское управление Роспотребнадзора закрыло на карантин 72 класса в школах Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе гораминистрации.

«На карантинные мероприятия закрыты 72 класса, из них 43 переведены на дистанционное обучение из-за контакта с носителями коронавирусной инфекции. 20 классов в 17 школах закрыто из-за ОРВИ. Это составляет 4% от общего числа классов в городских школах», — рассказали в мэрии. Там уточнили, что в девяти детских садах на карантин закрыто 17 групп, из них семь групп оказались на карантине из-за возможного контакта с заболевшими COVID-19, 10 групп — из-за ОРВИ.

«Во всех образовательных учреждениях города строго следят за соблюдением мер профилактики. Проводится измерение температуры входящих в здание, дезинфекция поверхностей, проветривание помещений, обработка рук и другие мероприятия, рекомендованные Роспотребнадзором», — уточнили там.

Ранее свердловский замгубернатора Павел Креков заявил, что в регионе нет необходимости вводить досрочные каникулы или карантин в школах, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом. Упор будет сделан на уже действующие предписания по ношению маски и соблюдение социальной дистанции.