Слухи жителей Академического оказались ложными Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На фоне начавшейся войны в Нагорном Карабахе по Екатеринбургу поползли слухи о резне, произошедшей в городе между местными армянами и азербайджанцами. Слухи появились после того, как жители дома на проспекте Академика Сахарова, 95 обнаружили, что подъезд залит кровью.

Кровь была всюду: на ступенях, на лестничных площадках, брызги были на стенах, на потолке. В общедомовом чате тут же началось бурное обсуждение. Очень скоро появилась версия, что в одной из квартир дома работала бригада кавказцев. Приехали другие кавказцы и устроили резню. Якобы шесть человек оказались ранены, якобы дрались между собой армяне и азербайджанцы.

Но все это оказалось фейком, в действительности никакой драки и резни не было. Оказалось, что в подъезде дома произошел конфликт между парнем и девушкой. Молодой человек, предположительно пьяный, на седьмом этаже пытался открыть застекленную дверь, бился об нее и порезал руки. Пока он спускался вниз, пролил много крови, при этом он размахивал руками, разбрызгивая ее по стенам и потолку. Позже на первом этаже у лифта он сильно избил девушку, которая пыталась его удержать. В конце концов он все же ушел на улицу. URA.RU публикует фрагмент видео конфликта и его последствий.

«В ОП № 8 УМВД России по Екатеринбургу проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение», — прокомментировали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В пресс-службе УК «Академический» сообщили URA.RU, что в ближайшее время в подъезде будет наведен порядок. «Все общедомовое имущество, пострадавшее в ходе инцидента, восстановят в ближайшее время. Клининговая компания сделает все возможное: там, где можно отмыть, они все вымоют, там, где кровь впиталась, придется заново оштукатурить стены. В двери будет заменено стекло», — сообщили URA.RU в пресс-службе УК «Академический».

Среди жителей дома поползли слухи о конфликте кавказцев Фото: внутридомовой чат дома пр. Академика Сахарова, 95