Мост снес водитель грузовика
В Свердловской области на федеральной трассе «Урал» обрушился надземный пешеходный переход. По предварительным данным, это произошло после столкновения с КАМАЗом, сообщили в Управлении ГИБДД Свердловской области. По неподтвержденным данным, водитель погиб. Движение по трассе перекрыто.
«Информация уточняется, по предварительным данным, этому поспособствовал водитель КАМАЗа», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Водитель, по предварительным данным, погиб
Мост обрушился на кабину грузовика
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