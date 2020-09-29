На трассе Челябинск-Екатеринбург рухнул переход, водитель погиб. ФОТО, ВИДЕО

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Мост снес водитель грузовика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области на федеральной трассе «Урал» обрушился надземный пешеходный переход. По предварительным данным, это произошло после столкновения с КАМАЗом, сообщили в Управлении ГИБДД Свердловской области. По неподтвержденным данным, водитель погиб. Движение по трассе перекрыто.

«Информация уточняется, по предварительным данным, этому поспособствовал водитель КАМАЗа», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Водитель, по предварительным данным, погиб
Фото: ИА «Ночные новости»
Мост обрушился на кабину грузовика
Фото: ИА «Ночные новости»

Новость дополняется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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