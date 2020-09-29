Мост снес водитель грузовика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области на федеральной трассе «Урал» обрушился надземный пешеходный переход. По предварительным данным, это произошло после столкновения с КАМАЗом, сообщили в Управлении ГИБДД Свердловской области. По неподтвержденным данным, водитель погиб. Движение по трассе перекрыто.

«Информация уточняется, по предварительным данным, этому поспособствовал водитель КАМАЗа», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Водитель, по предварительным данным, погиб Фото: ИА «Ночные новости»

Мост обрушился на кабину грузовика Фото: ИА «Ночные новости»

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