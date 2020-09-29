Депутаты свердловского города сделали себе пенсии по 40 тысяч

Серовские депутаты решили, что мэр и спикер думы на пенсии будут жить за счет местного бюджета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Серовская гордума утвердила персональные пенсии для муниципальных депутатов и главы городского округа. Как сообщил URA.RU источник в муниципальных органах власти, новое положение о пенсиях позволяет выплачивать бывшему мэру до 180% от должностного оклада, а бывшему депутату — до 135% должностного оклада.

Первоначально для вышедшего на пенсию мэра размер пенсии устанавливается на уровне оклада, и растет на 10% за каждый год, превышающий 3-летний период исполнения полномочий. В случае бывшего депутата пенсия начинает расти с 50% оклада. Расходы на содержание бывших мэров и депутатов возлагаются на городской бюджет. По данным инсайдера, должностной оклад мэра в январе 2020 года составлял чуть меньше 40 тысяч рублей, председателя думы — около 29 тысяч рублей.

Глава Серовского городского округа Василий Сизиков подтвердил URA.RU принятие думой соответствующего решения, указав на то, что такие полномочия депутатам дает областной закон от 26 декабря 2008 года N 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области». «Мне до пенсии еще 18 лет», — уточнил мэр Серова.