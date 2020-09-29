В крови умершей дочери актера Конкина нашли алкоголь и снотворное

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София Конкина перед смертью употребляла алкоголь и снотворное Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В крови дочери артиста Владимира Конкина — Софии, которая погибла в фитнес-центре, обнаружили алкоголь и снотворное. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

«Как показали результаты химико-токсикологического исследования, в крови Конкиной присутствовало активное вещество диазепам, которое обладает седативным, снотворным, амнестическим действием. Кроме того, перед смертью девушка принимала алкоголь — 2,25 промилле», — сообщил «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Ранее, 24 сентября, стало известно о гибели Софии в бассейне московского фитнес-клуба. На занятии девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты. Тренер и посетители бассейна пытались оказать ей первую помощь, она задышала, но не пришла в сознание. Пострадавшую увезли в Боткинскую больницу. На следующий день девушка скончалась.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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