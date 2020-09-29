В крови умершей дочери актера Конкина нашли алкоголь и снотворное

В крови дочери артиста Владимира Конкина — Софии, которая погибла в фитнес-центре, обнаружили алкоголь и снотворное. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.
«Как показали результаты химико-токсикологического исследования, в крови Конкиной присутствовало активное вещество диазепам, которое обладает седативным, снотворным, амнестическим действием. Кроме того, перед смертью девушка принимала алкоголь — 2,25 промилле», — сообщил «Пятый канал» со ссылкой на источник.
Ранее, 24 сентября, стало известно о гибели Софии в бассейне московского фитнес-клуба. На занятии девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты. Тренер и посетители бассейна пытались оказать ей первую помощь, она задышала, но не пришла в сознание. Пострадавшую увезли в Боткинскую больницу. На следующий день девушка скончалась.
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