29 сентября 2020

Во Франции спрогнозировали конец нефтяной эры

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Рост спроса на нефть остановится через 10 лет, уверены в Total Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нефтяная эпоха закончится в ближайшее десятилетие, рост спроса на этот продукт остановится примерно в 2030 году. Такой прогноз сделала французская нефтегазовая компания Total.

«Total SE присоединилась к нефтяным компаниям, которые ожидают пика для отрасли в ближайшее десятилетие, заявив, что рост спроса закончится примерно в 2030 году», — пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитику французской компании.

Там уверены, что такое положение дел в конечном итоге приведет к тому, что к 2050 году спрос на электричество будет составлять 30-40%. Сейчас его доля покрывает порядка 20% мирового рынка. В связи с этим Total будет инвестировать в солнечную и ветряную энергетику, а также разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций для машин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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