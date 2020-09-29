Во Франции спрогнозировали конец нефтяной эры

Нефтяная эпоха закончится в ближайшее десятилетие, рост спроса на этот продукт остановится примерно в 2030 году. Такой прогноз сделала французская нефтегазовая компания Total.
«Total SE присоединилась к нефтяным компаниям, которые ожидают пика для отрасли в ближайшее десятилетие, заявив, что рост спроса закончится примерно в 2030 году», — пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитику французской компании.
Там уверены, что такое положение дел в конечном итоге приведет к тому, что к 2050 году спрос на электричество будет составлять 30-40%. Сейчас его доля покрывает порядка 20% мирового рынка. В связи с этим Total будет инвестировать в солнечную и ветряную энергетику, а также разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций для машин.
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