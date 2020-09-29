29 сентября 2020

В России может закрыться треть АЗС до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, автомобиль, заправка автомобиля
Новый стандарт может привести к закрытию трети АЗС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России уже в 2020 году треть автозаправок может прекратить работу. Об этом журналистов предупредили в Независимом топливном союзе (НТС).

Все дело в новом национальном стандарте по оснащению АЗС, который вступает в силу с 1 октября. Он обязывает заправки установить оборудование с контролем количества заправляемого топлива. Колонки должны быть оснащены программным оборудованием с защитой от несанкционированного доступа, а также от замен узлов, не предусмотренных изготовителем.

По словам вице-президента НТС Дмитрия Гусева, в России из 23 тысяч заправок около 60% являются независимыми. Многим из них будет не по карману такое обновление оборудования, а за несоответствие стандартам грозит штраф. Кроме того, мощности на такое производство не хватит и у самих изготовителей оборудования.

«В итоге предприниматели окажутся в ситуации, когда неясно, где его брать и сколько на это есть времени. При этом периодически ужесточаются штрафы против АЗС. В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется», — приводит газета «Известия» слова Гусева.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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