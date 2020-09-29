Центробанк заявил о росте мошенничества с ОСАГО в пандемию

В первом полугодии сразу в нескольких регионах России сильно ухудшилась ситуация с мошенничеством с ОСАГО. Об этом журналистам рассказали специалисты Банка России.
«Суммарная доля сборов страховых премий в этих регионах составила 3,1% российского рынка ОСАГО, зато их доля в страховых выплатах только с апреля по июль выросла с 5,9 до 6,3%. При том что средняя выплата по ОСАГО в России к июлю составила 65 400 рублей, в красной [высокорискованной] зоне выплаты составляют от 80 000 до 146 000 рублей», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные регулятора.
Особую тревогу ЦБ вызывают восемь регионов — Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Дагестан, Карачаево-Черкесская республика, Чеченская республика, Севастополь, а также Приморский и Ставропольский края. Там отношение страховых выплат к страховым премиям в полтора и более раза выше. Например, как отмечается, в Ингушетии этот показатель в пять раз выше среднестатистического: за год страховые выплаты превысили сборы премий на 228 млн рублей, а средняя выплата выросла на 25% и составила 146 700 рублей.
Опрошенные изданием эксперты уверены, что причиной ухудшения статистики является рост бытового мошенничества, когда обычные владельцы пытаются обмануть страховую компанию. Гендиректор UBI Technologies Игорь Хереш назвал три способствующих этому фактора: падение доходов населения, большое количество свободного времени (из-за карантина), обилие вредных советов в интернете.
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