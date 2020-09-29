Из-за тумана в Челябинск не летают самолеты

Задержаны шесть рейсов Фото: Владимир Жабриков

Рейсы Екатеринбург-Челябинск задержаны из-за тумана. Самолеты не могут приземлиться в аэропорту Южного Урала из-за плохой видимости. Об этом URA.RU сообщили в справочной службе международного челябинского аэропорта.

В Челябинске, по данным собеседника агентства, наблюдается сильный туман. Несмотря на то, что в Екатеринбурге также туманно, другие рейсы из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» производятся по расписанию, так как там другая видимость. «Разные туманы бывают. Значит, там [в Екатеринбурге] смогли они [самолеты] сесть, а здесь [в Челябинске] не смогли», — объяснили в справочной службе аэропорта Челябинска.

По данным онлайн-табло «Кольцово», задержаны рейсы Екатеринбург-Челябинск авиакомпаний Nordwind Airlines, UVT Aero, Smartavia c вылетом в 8:00, «Азимут» (предполагаемое время вылета — 8:30), S7 Airlines (9:40) и «Россия» (10:00). На другие рейсы производится посадка или регистрация.