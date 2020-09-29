29 сентября 2020

В России создают базу данных переболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина от коронавируса. Гам-ковид-вак. Челябинск, шприц, процедурный кабинет, вакцинация, прививка от ковид
Будет создана база россиян, прошедших вакцинацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России появится закрытая база данных о людях, переболевших коронавирусом и вакцинированных от него. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Минздрав РФ.

«Ресурс будет содержать как данные обо всех переболевших новой коронавирусной инфекцией, так и данные о гражданах, прошедших вакцинацию от COVID-19 и состоянии их здоровья», — приводит содержание сообщения министерства газета «Ведомости». Эти данные, как сообщает издание, будут доступны специалистам.

Россияне, которым поставили прививки, смогут вносить данные в дневники наблюдения через портал госуслуг или в мобильном приложении. По мнению ведомства, это позволит контролировать ход вакцинальной кампании и собирать данные о гражданах, к которых уже есть иммунитет к коронавирусу.

Первой в мире зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса. Это был препарат «Спутник V», разработанный сотрудниками Центра имени Гамалеи, напоминает портал «Дни.ру». Ранее в Минздраве заявляли, что вакцинация будет добровольной, первыми ее пройдут врачи и учителя. Из могут привить еще осенью, до завершения испытаний третьего этапа, передает портал «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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