В России создают базу данных переболевших коронавирусом

В России появится закрытая база данных о людях, переболевших коронавирусом и вакцинированных от него. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Минздрав РФ.
«Ресурс будет содержать как данные обо всех переболевших новой коронавирусной инфекцией, так и данные о гражданах, прошедших вакцинацию от COVID-19 и состоянии их здоровья», — приводит содержание сообщения министерства газета «Ведомости». Эти данные, как сообщает издание, будут доступны специалистам.
Россияне, которым поставили прививки, смогут вносить данные в дневники наблюдения через портал госуслуг или в мобильном приложении. По мнению ведомства, это позволит контролировать ход вакцинальной кампании и собирать данные о гражданах, к которых уже есть иммунитет к коронавирусу.
Первой в мире зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса. Это был препарат «Спутник V», разработанный сотрудниками Центра имени Гамалеи, напоминает портал «Дни.ру». Ранее в Минздраве заявляли, что вакцинация будет добровольной, первыми ее пройдут врачи и учителя. Из могут привить еще осенью, до завершения испытаний третьего этапа, передает портал «Утро.ру».
Подписывайтесь на URA.RU в