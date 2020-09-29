В России могут продлить кредитные каникулы

Российские власти рассмотрят продление кредитных каникул для заемщиков, пострадавших на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
«Мы будем обсуждать [возможность продления кредитных каникул]. Я не могу пока сказать, мне не понятна позиция правительства и Центрального банка», — приводит слова Аксакова «Коммерсант». По его словам, продлить программу просят представители бизнеса.
Депутат призвал выходить из кризисной ситуации поэтапно. В частности, не спешить погашать кредиты сразу, а постепенно «выходить из послаблений».
На кредитные каникулы могут рассчитывать граждане, индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса, доход которых в связи с пандемией коронавируса упал более чем на 30%. Прием заявок заканчивается 30 сентября, сообщает радио Sputnik.
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