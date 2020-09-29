29 сентября 2020

В России могут продлить кредитные каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Прием заявок на предоставление каникул заканчивается Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Российские власти рассмотрят продление кредитных каникул для заемщиков, пострадавших на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

«Мы будем обсуждать [возможность продления кредитных каникул]. Я не могу пока сказать, мне не понятна позиция правительства и Центрального банка», — приводит слова Аксакова «Коммерсант». По его словам, продлить программу просят представители бизнеса.

Депутат призвал выходить из кризисной ситуации поэтапно. В частности, не спешить погашать кредиты сразу, а постепенно «выходить из послаблений».

На кредитные каникулы могут рассчитывать граждане, индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса, доход которых в связи с пандемией коронавируса упал более чем на 30%. Прием заявок заканчивается 30 сентября, сообщает радио Sputnik.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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