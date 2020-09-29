У Алексея Севастьянова появился шанс на пересмотр приговора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинского экс-омбудсмена Севастьянова задержали за мошенничество

В уголовном деле бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова вскрылись новые обстоятельства. Об этом URA.RU сообщил адвокат экс-омбудсмена Константин Акулич. По этой причине, как считает Акулич, Челябинский областной суд 30 сентября отложил принятие решение по апелляции на приговор Севастьянову. Экс-омбудсмен обвиняется в покушении на мошенничество.

«Выяснилось, что в расследовании участвовал человек, который должен проходить по делу как свидетель. Это является грубым нарушением, — пояснил URA.RU Акулич. — Речь идет о представителе правоохранительных органов. Он был членом комиссии, где рассматривался вопрос по субсидиям, в том числе по субсидии, на которую претендовал Севастьянов. Поэтому я считаю, что дело надо вернуть на доследование. Я озвучил все это на процессе, суд взял перерыв до 14 октября».

Экс-омбудсмен обвиняется в покушении на мошенничество. По версии следствия Севастьянов обманным путем пытался получить бюджетную субсидию на развитие фермерского хозяйства. 15 июня Центральный районный суд приговорил его к двум годам условного срока. Пост уполномоченного по правам человека в регионе Севастьянов занимал с 2010 по 2015 годы.