Агрегаторы такси хотят взять на себя расходы за ДТП

Материальную ответственность за ДТП готовы разделять агрегаторы, если за рулем такси был самозанятый водитель или индивидуальный предприниматель. Соответствующие поправки к законопроекту о такси агрегаторы «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и группа «Везет» направили в Госдуму РФ.
В поправках указано, что службы заказа такси готовы возмещать ущерб до двух млн рублей, если перевозчик не может выплатить компенсацию пострадавшим в ДТП пассажирам. «Субсидиарная ответственность выглядит предпочтительнее для агрегаторов, поскольку служба заказа такси будет отвечать за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира, а также его имуществу только в части, которую не погасил перевозчик», — объяснил суть поправок юрист РБК Станислав Бородаев. По его словам, этот законопроект перекладывает на агрегаторы такси роль по упорядочиванию рынка перевозок.
С инициативой о разделении расходов за ДТП агрегаторы выступили на фоне возможных изменений закона о такси, напоминает телеканал 360. В департаменте транспорта Москвы также отреагировали на документ. Столичные чиновники предлагают агрегаторам брать ответственность за своих водителей.
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