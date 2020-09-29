В компании олигарха Зюзина уточнили, зачем взяли кредит у себя

Долларовый миллиардер взял кредит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кредит в размере более 18 миллиардов рублей, который взяло руководство ПАО «Мечел», необходимы для реструктуризации других кредитов, полученных от госбанков. Об этом URA.RU заявили в дочерней компании ПАО «ЧМК», которая также принадлежит миллиардеру Игорю Зюзину.

«Данная сделка осуществлена в рамках реструктуризации кредитов государственных банков», — прокомментировали в пресс-службе ПАО «ЧМК». Как уточнил URA.RU финансовый эксперт Дмитрий Довженко, понятие реструктуризации включает в себя массу различных вариантов. Это может быть оптимизация действующих кредитов на более выгодных условиях (увеличение срока кредита, отсрочка уплаты долга, уменьшение процентов по кредиту, объединение кредитов и так далее).

«Долговые обязательства „Мечела“ достаточно крупные. Возможно, что реструктуризация произойдет по просьбе одного или нескольких крупных банков, которым необходимо выйти на требуемые нормативные показатели перед закрытием третьего квартала текущего года. Это одна из наиболее вероятных причин взятия кредита», — рассказал Довженко.

Многомиллиардный кредит «Мечел» взял в собственной дочерней компании ПАО «ЧМК» (Челябинская область) сроком на 10 лет. В компаниях изначально отказывались раскрывать цели и условия данной сделки.