29 сентября 2020

Дума свердловского города отправила мэра в отставку

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Клипарт. Свердловская область, администрация городского округа верхняя салда, табличка
Кресло мэра верхней Салды опустело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Верхней Салды Михаил Савченко сложил полномочия. Как сообщил URA.RU источник в городской администрации, дума приняла его отставку.

«Отпустили с миром по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — поделился собеседник агентства. Накануне вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько подтвердил, что Савченко подыскивают место в структурах областной власти. «Не обязательно это будет одно из министерств, возможно в какие-то наши структуры», — прокомментировал Сергей Бидонько, добавив, что вопрос решится в ближайшие две недели. Михаил Савченко не ответил на звонок корреспондента.

Ожидается, что обязанности мэра во время проведения конкурса будет исполнять заместитель по ЖКХ, бывший начальник цеха «ВСМПО-Ависма» Константин Носков. По словам собеседника URA.RU, для того, чтобы освободить ему дорогу к креслу градоначальника, 29 сентября уволилась первый заместитель мэра Ирина Колпакова — формально выполнять обязанности главы города после его увольнения должен первый зам.

Как сообщало URA.RU, на увольнении Михаила Савченко настаивала прокуратура. Он допустил ошибки в декларации и не предотвратил конфликт интересов, когда его подчиненная Ирина Колпакова совмещала пост вице-мэра с работой советника гендиректора «ВСМПО-Ависма».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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