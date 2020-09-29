«Уральские пельмени» загнали бывшего директора в новые долги

Сергей Нетиевский должен бывшим коллегам 5 млн рублей Фото: Личная страница Сергея Нетиевского Вконтакте

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Арбитражный суд Москвы взыскал 1,5 млн рублей в пользу коллектива «Уральских Пельменей» с экс-директора шоу Сергея Нетиевского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе творческого объединения.

«Столько составили издержки по суду, который длился три года и был проигран Сергеем Нетиевским. Команда смогла отстоять от нападок бывшего директора свои права на архивные материалы шоу», — сообщили в пресс-службе команды «Уральские пельмени». Там также уточнили, что непогашенный судебный долг Нетиевского перед его бывшими коллегами составляет теперь почти 5 млн рублей.

«В который раз заявляю: я никому не проиграл ни одного суда, они еще только предстоят. Никаких судебных долгов у меня нет. Поэтому информация об этом — очередная клевета, идущая от руководства „Уральские пельмени“ с целью полить меня грязью в СМИ. Суд проиграла компания в которой у меня есть 50-процентное участие, и она дальше будет защищать свои интересы, так как была лишена активов благодаря действиям нынешнего руководства коллектива „Уральские Пельмени“», — прокомментировал ситуацию Нетиевский.

Конфликт «Уральских пельменей» с Сергеем Нетиевским длится с 2015 года. Стороны обвиняют друг друга в выводе средств из юмористического проекта. Сам экс-директор считает, что очередной судебный иск от нынешнего главы коллектива Евгения Орлова — попытка смешать его с грязью.