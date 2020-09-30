«Первый канал» остался без крупного акционера

ВТБ избавился от 20% акций телеканала Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Банк ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала». Кредитная организация отказалась от 20% акций вещателя, которыми владела с 2019 года.

«ВТБ вышел из капитала телеканала 23 сентября», — приводит РБК данные «Центра раскрытия корпоративной информации». При этом кому сейчас принадлежит пакет акций, не уточняется.

По данным издания, контролирующий акционер АО «Первый канал» — государство. Росимуществу принадлежит 38,1% акций, доля Национальной медиа группы — 29%,

еще 9,1% находится у ФГУП ИТАР-ТАСС, еще 3% владеет ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино», передает «Ридус». ВТБ выкупил 20% вещателя у олигарха Романа Абрамовича в марте 2019 года.