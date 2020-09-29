29 сентября 2020

Челябинский губернатор отправил в отставку главного юриста. И тут же принял его на работу

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Заседание палаты глав городских поселений. Еманжелинск. Челябинская область., быков валерий
Валерию Быкову продили контракт на год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прекратил контракт с начальником Главного управления юстиции региона Валерием Быковым. Этим же распоряжением от 30 сентября с Быковым заключен новый контракт, на один год.

«Прекратить служебный контракт в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе, — говорится в документе. — Продлить срок государственной службы Быкову В.П. и заключить с ним срочный служебный контракт с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года».

Как пояснили URA.RU в правительстве области, Быкову исполнилось 65 лет. Это предельный возраст для нахождения на госслужбе по бессрочному контракту. Законом разрешено заключать новый контракт, сроком на один год, если власти считают, что такой руководитель нужен правительству.

Главное управление юстиции отвечает за работу мировых судей в регионе. Быков руководит этой структурой с 2004 года, с того времени, когда областью руководил губернатор Петр Сумин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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