Свердловским ТРЦ готовят жесткие проверки из-за коронавируса

В ТРЦ накажут магазины, которые обслуживают клиентов без масок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Магазины и торгово-развлекательные центры Свердловской области ждет новая волна проверок, сообщили URA.RU источники в региональном Роспотребнадзоре. Речь идет о контроле работы в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации.

«Основное внимание — на условия работы продавцов: маски должны быть на лице, а не на подбородке, обязательно использование перчаток. Если обслужили клиента без маски, это будет основанием для привлечения к ответственности», — уточнил источник агентства.

Официальный представитель свердловского управления Роспотребнадзора Наталья Лукьянцева не подтвердила и не опровергла факт проверок, уточнив что соответствующие мероприятия на территории региона проводит Министерство общественной безопасности. Министр общественной безопасности региона Андрей Кудрявцев заявил URA.RU, что проверки уже проводятся. «Вторую неделю идут проверки, все в соответствии с решениями оперативного штаба. Они [с весны] и не прекращались, как проверяем, так и проверяем», — уточнил Кудрявцев.

В Свердловской области с середины сентября возобновился рост числа заболевших коронавирусом. 29 сентября в регионе зафиксировали 143 новых случая заражения. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что в ближайшие дни рост числа заболевших может продолжиться.