28 сентября 2020

Свердловские власти готовятся к росту числа заболевших COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового кабинета компьютерной томографии в областной детской клинической больнице. Екатеринбург, реанимация, одкб №1, машина реанимации, областная детская клиническая больница, диагностический корпус
Число заболевших в регионе росло несколько дней Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 29 сентября зафиксировали 143 новых случая заражения коронавирусом. Число заболевших ниже, чем было накануне, однако, по словам замгубернатора Свердловской области Павла Крекова, в ближайшие дни рост может продолжиться. Власти предпринимают меры по подготовке к увеличению числа заболевших.

«Состояние 105 госпитализированных оценивается как тяжелое, 92 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Число пациентов в состоянии средней тяжести достигло 436 человек. «Есть основание думать, что через несколько дней ситуация выйдет на так называемое повышенное плато», — отметил Креков во время брифинга по итогам заседания штаба.

За сутки зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов — 597. Выписаны из больниц 69 человек. Общее число выздоровевших достигло 21 725. С начала эпидемии заболело 29 005 свердловчан.

В Екатеринбурге начали вновь открывать ковидные госпитали, зарезервировано 400 дополнительных мест. В свердловских домах престарелых, пансионатах и интернатах вводится режим двухнедельной изоляции для сотрудников и пациентов. Это следует из указа губернатора Евгения Куйвашева.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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