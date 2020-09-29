Мэр Екатеринбурга испытает на себе вакцину от коронавируса

Вакцинация от COVID-19 пока идет в тестовом режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский готов выступить подопытным при испытаниях вакцины от коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«С точки зрения прививок от ковида, эта работа начинается. В ближайшее время я, думаю, привьюсь сам и расскажу вам. Расценивают это как свою задачу, потому что важно показать, что прививки безопасны для горожан», — сообщил мэр. Первую партию вакцины от коронавируса завезли в Екатеринбург в середине сентября. 29 сентября замгубернатора Павел Креков сообщил, что от COVID-19 привиты уже 19 человек.

Приоритет отдается медикам, работающим в «красной зоне». До конца 2020 года в Екатеринбург завезут в общей сложности 4 000 доз вакцины.