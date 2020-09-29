Надежды на беби-бум из-за карантина не оправдались

Надежды на то, что коронавирусный карантин приведет к росту рождаемости, не оправдались Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Надежды на то, что весеннее сидение дома из-за коронавирусного карантина приведет к массовому росту рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране в целом, не оправдались. По данным Управления здравоохранения Екатеринбурга, количество зарегистрированных беременных женщин практически не отличается от среднегодовых показателей.

«За первое полугодие 2020 года на учет по беременности встали 8893 женщины. За аналогичный период 2019 года были зарегистрированы 8875 женщин. Разница всего 18 человек», — сообщили в Управления здравоохранения.

По мнению председателя ассоциации психологов и психотерапевтов Свердловской области Георгия Амусина, причиной тому, что рождаемость не повысилась, есть несколько факторов. «Во-первых, не секрет, что во время кризисов и катастроф, когда кризис идет на излет, рождаемость повышается. У нас были повышения рождаемости после войны, после того, как мы стали частично выходить из кризиса перестройки и 1991 года. То, что сейчас нет повышения рождаемости говорит о том, что мы еще не выходим из кризиса. Конечно, люди рожали детей и в Гражданскую и Великую Отечественную войны, но это не было массовым явлением», — рассказал URA.RU Георгий Амусин.

Вторым фактором психотерапевт называет то, что в обществе в целом угасает интерес к сексуальной жизни. «Раньше люди сидели дома при выключенном свете и секс был частью жизненного процесса. Сейчас люди друг с другом больше общаются. Они сидят в интернете, книги они не читают, но смотрят кино. Сама сексуальная жизнь отодвигается», — считает психотерапевт.

Еще одной причиной Амусин называет уровень сексуального просвещения. По его мнению, люди, наконец, научились пользоваться средствами предохранения. И независимо от кризисов и эпидемий, в вопросах деторождения на первый план выходит расчет, а не эмоции.