Свердловские врачи рассказали, кто тяжелее переносит коронавирус

Изменения в легких могут восстановиться Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики МО «Новая больница» рассказали, кто наиболее подвержен осложнениям при заражении коронавирусом. По их мнению, важен не возраст, а наличие сопутствующих заболеваний. Об этом сообщил главный специалист-пульмонолог Свердловской области и города Екатеринбурга Игорь Лещенко во время пресс-конференции, посвященной проблемам реабилитации переболевших COVID-19.

«Вероятность заболеть примерно у всех одинаковая, но вероятность того, что болезнь будет тяжелая — разная. К этому относятся люди, страдающие ожирением, сахарным диабетом, артериальной гипертонией, люди, имеющие хронические заболевания органов дыхания», — перечислил Лещенко. Он добавил, что эти категории чаще нуждаются в реабилитации после того, как были выписаны из стационара.

При этом медики «Новой больницы» отметили положительную динамику у своих пациентов. Так, врач-пульмонолог Наталья Эсаулова привела в пример 38-летнюю пациентку, которая 100 дней провела на ИВЛ и имела поражение 85% легких. «Изменения регрессировали, можно сказать, что она выздоровела», — поделилась они итогами реабилитации.