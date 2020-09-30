Собак натаскивают на определенный запах, который есть в выделениях больных Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Собаки способны выявлять зараженных коронавирусом, так как любая болезнь имеет характерный запах. Об этом URA.RU рассказал преподаватель Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий. Он уточнил, что в Европе поисковых собак уже используют в транспортных узлах, чтобы выявлять инфицированных в толпе.

«Есть маркерные запахи, и собака может их обозначать. Любое заболевание меняет обмен веществ, соответственно многие заболевания имеют специфические запахи. Это быстрее и удобнее, чем термосканер, будет меньше толкучки. Это по-настоящему действенно», — заявил Цигельницкий. Некоторые изменения, по словам эксперта, способен чувствовать даже человеческий нос, а у собак острота чутья от 20 до 100 тысяч раз выше.

Подготовка собаки к поиску любого биологически не интересного для нее запаха, как он отмечает, осуществляется по стандартной методике. Запах для нее связывается с чем-то приятным — лакомством или игрушкой. «Мы ставим несколько баночек, в которые кладем одинаковые кусочки фланели. Только в одну из этих баночек мы кладем фланель, пропитанную нужным запахом. Только с этой баночки она получает поощрение. У нее связь образуется молниеносно», — объяснил кинолог. Он также уточнил, что собаку учат при нахождении запаха обозначать это — принимать определенную позу или давать голос, а после дают вознаграждение.

Ранее стало известно, что кинологическая служба ПАО «Аэрофлот» начала тренировать служебных собак, чтобы выявлять образцы биоматериала от инфицированных коронавирусом по запаху. Исследование «неинвазивной экспресс-идентификации носителей вируса» проводится совместно с санврачами, научным центром «Вектор» и центром имени Н. И. Пирогова.