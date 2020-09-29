Международная инспекция отменила визит в Екатеринбург из-за COVID

«Спорт-Аккорд» должен стать первым спортивным международным мероприятием в Екатеринбурге после начала пандемии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Инспекция, которая должна была оценить готовность Екатеринбурга к проведению всемирного саммита спорта и бизнеса «Спорт-Аккорд» перенесена на 3 месяца, сообщил источник URA.RU. Информацию о переносе проверки агентству подтвердил глава регионального министерства спорта Леонид Рапопорт.

«Саммит перенесен на весну, а экспертов „Спорт-Аккорд“ мы ждем к концу года. Предполагаю, что это [перенос даты визита] связано с коронавирусом», — заявил URA.RU глава регионального минспорта Леонид Рапопорт. Он уточнил, что в регионе есть полное понимание важности предстоящего мероприятия.

Проверяющие должны были посетить Екатеринбург в сентябре. Планировалось, что они оценят готовность города к приему гостей форума, транспортную доступность объектов, которые будут задействованы в городе, а также логистические решения, разработанные для проведения мероприятия.

Саммит «Спорт-Аккорд» проводится каждый год в новом городе, его участниками становятся международные спортивные федерации, а также делегация Международного олимпийского комитета (МОК). Ожидается, что в дни саммита в Екатеринбурге пройдет встреча 15 министров ведущих спортивных мировых держав. Россия ранее дважды принимала саммит — в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015 — в Сочи.