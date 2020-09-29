В больнице отказываются составлять список контактных с больной коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Екатеринбургские медики отказываются проверить на коронавирус Светлану Шипулину — кормящую мать, имеющую двухмесячного ребенка. Женщина обратилась за помощью в редакцию URA.RU.

«В нашей семье коронавирус подтвердился уже у пяти человек. Заболели двое родственников в Каменске-Уральском, у которых мы гостили. У них уже поражены легкие на 25%. Диагноз коронавиурса подтвердился у родителей мужа, а также у его брата. У меня уже несколько дней держится температура и есть все признаки болезни, однако врачи, приходившие из нашей поликлиники на улице Рябинина, отказываются меня проверять на коронавирус. Они требуют предоставить предписание от Роспотребнадзора», — рассказала URA.RU Светлана Шипулина.

По словам Светланы, ее свекровь Ирина Шипулина госпитализирована с подтвержденным коронавиурсом в ЦГБ № 3. По правилам медики должны были провести эпидрасследование: выяснить у заболевшей контактировавших с ней людей, а потом передать этот список в Роспотребнадзор. «Свекровь неоднократно обращалась к медикам с просьбой записать тех, с кем она контактировала. Чтобы на основании этого Роспотребнадзор, наконец, выписал на меня предписание. Однако врачи больницы категорически отказываются составлять такой список», — говорит Светлана.

Редакция обратилась за комментарием в оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом. В штабе пообещали предоставить комментарий позже.

Обновлено в 15.05.:

«Обсуждение в публичном пространстве с представителями СМИ сведений о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иных сведений, полученных при его медицинском обследовании и лечении, противоречит действующему законодательству.

Врачи не проводят эпидемиологические расследования, включающие определение круга контактных. В их обязанности входит оказание медицинской помощи заболевшим, и все усилия медиков сконцертированы на выполнении этой задачи. Эпидемиологические расследования проводят специалисты Роспотребнадзора. За всеми разъяснениями, получением информации или для того, чтобы заявить о себе как о носителе инфекции, пациенты вправе во всех случаях обратиться в ведомство», — прокомментировали в оперативном штабе.