Туманное утро в Челябинске перешло в туманный день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Необычайно густой туман, утром 30 сентября окутавший Челябинск и сорвавший работу аэропорта, сохранится до середины следующего дня. Такая же погода ожидает и всю область, предупредили синоптики.

На протяжении среды и четверга в Челябинской области сохранится переменная облачность и безветрие, следует из прогноза Челябинского ЦГМС. В ночь с 30 сентября на 1 октября существенно — до минус трех градусов — похолодает. Утро также будет туманным.

Среда в Челябинске началась с необычайно густого тумана, который существенно осложнил дорожное движение. Также из-за плохой видимости пришлось отменить взлеты и посадки целого ряда самолетов в международном аэропорту имени Курчатова. Часть прибывающих лайнеров перенаправили в екатеринбургский аэропорт Кольцово.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU