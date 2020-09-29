29 сентября 2020

Туман, сорвавший авиарейсы в Челябинск, задержится на сутки. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман в городе. Челябинск, городской пейзаж, климат, осень, туман, улица витебская
Туманное утро в Челябинске перешло в туманный день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Необычайно густой туман, утром 30 сентября окутавший Челябинск и сорвавший работу аэропорта, сохранится до середины следующего дня. Такая же погода ожидает и всю область, предупредили синоптики.

На протяжении среды и четверга в Челябинской области сохранится переменная облачность и безветрие, следует из прогноза Челябинского ЦГМС. В ночь с 30 сентября на 1 октября существенно — до минус трех градусов — похолодает. Утро также будет туманным.

Среда в Челябинске началась с необычайно густого тумана, который существенно осложнил дорожное движение. Также из-за плохой видимости пришлось отменить взлеты и посадки целого ряда самолетов в международном аэропорту имени Курчатова. Часть прибывающих лайнеров перенаправили в екатеринбургский аэропорт Кольцово.

Туман в городе. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Туман в городе. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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