«Коммунисты России» считают, что изнасилованная порнозвезда Лола Тейлор сама должна сидеть в тюрьме Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Партия «Коммунисты России» требует от полиции не принимать заявление об изнасиловании от тюменской порноактрисы Лолы Тейлор (Любови Бушуевой). Об этом сообщил исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович. Он считает, что Тейлор сама должна сидеть в тюрьме за съемки в кино для взрослых.

«Развратная порноактриса Бушуева, называющая себя Лолой Тейлор, прибежала в слезах в полицию с заявлением, что ее изнасиловали на отдыхе в Геленджике, когда она плавала на яхте с какими-то мужчинами. Будет просто позорно и унизительно для государства, если полиция примет такое заявление. Какую профессию выбрала — такую и терпи. В советское время таких Лолочек высылали на 101-й километр, распространение порнографии преследовалось по закону», — заявил Малинкевич.

Он предложил полиции завести на Тейлор уголовное дело и наказать ее за съемки в порно. Справедливым наказанием за это Малинкевич считает тюремное заключение сроком до пяти лет. Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в ночь с 29 на 30 сентября ее избили и изнасиловали во время отдыха в Геленджике. Она сообщила URA.RU, что преступление совершили трое неизвестных ей мужчин.