Свердловским школьникам в карантине начали выдавать гаджеты

Техника выдается для учебы по заявлению родителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отправленных на дистанционное обучение школьников Нижнего Тагила снабдят гаджетами для проведения занятий на дому. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

Весной на средства областной субвенции Нижний Тагил приобрел 84 ноутбука. Всего во время дистанционного обучения весной, обусловленного пандемией коронавируса, было выдано 549 единиц гаджетов для обучения, из них 378 — учащимся и 171 — учителям. «В настоящее время гаджеты, также как и весной, выдаются в образовательных учреждениях города по заявлению родителей», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Как писало URA.RU, накануне региональное управление Роспотребнадзора выпустило предписание о закрытии 72 классов в школах Нижнего Тагила. Из них 43 переведены на дистанционное обучение из-за контакта с носителями коронавирусной инфекции. 20 классов в 17 школах закрыто из-за ОРВИ. Всего в Свердловской области, по данным регионального оперштаба, с момента начала пандемии зарегистрировано 29 005 случаев заболевания коронавирусом.