29 сентября 2020

В крупном пермском городе готовятся массово закрыть детские сады

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, игрушки, детский сад, группа, детские игрушки, дошкольное учреждение
Источник: в Березниках собираются закрыть каждый четвертый детский сад Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Березниках (второй по численности населения город Пермского края) собираются закрыть десять детских садов. Об этом URA.RU рассказал родственник одного из сотрудников дошкольного учреждения. Ликвидация детских садов планируется в начале 2021 года.

«Заведующие стали намекать воспитателям, чтобы те искали новые места работы. Поскольку с января планируют закрыть в Березниках порядка десяти детских садов», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что в этой связи численность групп собираются увеличить с 15 до 30 человек.

В пресс-службе краевого министерства образования сообщили URA.RU, что в Березниках сейчас строится новый детский сад. «Конечно, детей из старых садов будут переводить в лучшие условия. Но за подробностями необходимо обратиться в муниципалитет», — уточнили там.

В пресс-службе мэрии Березников оперативно не смогли ответить на вопросы URA.RU, направлен запрос. На сайте администрации города указано, что в муниципалитете сейчас работает 41 детский сад.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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