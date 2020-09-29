Врачи отказываются ехать к женщине, пока она не получит результаты тестов на COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Кургана, у которой диагностировали пневмонию, не может неделю дождаться результатов теста на коронавирусную инфекцию. При этом скорая помощь дважды отказалась приехать к ней, несмотря на температуру 38,5 градусов. Об этом URA.RU рассказала дочь заболевшей, не пожелавшая раскрывать своего имени.

«У мамы взяли анализ 24 сентября. До сих пор нет результатов. Лежит дома, пневмония очаговая, температура 38,5 почти две недели. Скорая не едет», — поделилась девушка. По ее словам, скорую помощь женщине вызывали дважды. В первый раз — 27 сентября. Через четыре часа вызов отменили, не дождавшись бригады медиков. «Ее поблагодарили [за отмену]. Сказали, что очень много вызовов», — рассказала собеседница URA.RU.

Второй раз скорую помощь вызывали в течение дня 29 сентября. Дочь пыталась добиться госпитализации своей мамы. Однако ей сказали, что скорая не приедет, пока не будет на руках результата на COVID. «А результат на COVID с 24 числа не известен. Мы вчера обзвонили все лаборатории, которые могли», — заявила девушка. Сегодня им удалось узнать, что результаты тестов будут готовы к концу дня: «После этого только сможем вызвать скорую, а тем временем маме хуже».

Девушка также добавила, что на имя губернатора Вадима Шумкова написано письмо с описанием проблемы. Также сообщение отправлено в instagram-аккаунт главы региона. В региональном департаменте информационной и внутренней политики пообещали прокомментировать ситуацию в ответ на письменный запрос (направлен редакцией).

По данным регионального оперативного штаба, на 30 сентября в Курганской области подтверждены 36 новых случаев COVID-19, в том числе в Кургане — 24. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 3839 больных коронавирусом.