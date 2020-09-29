В ЯНАО сменился чиновник, отвечающий за имидж губернатора

Олеся Нестеренко покинула пресс-службу губернатора Ямала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Руководитель управления пресс-службы губернатора ЯНАО Олеся Нестеренко покинула свой пост. Ее сменщиком стала Олеся Литовских, ранее уже работавшая в окружном правительстве. Информацию URA.RU подтвердили обе чиновницы.

В беседе с агентством Литовских заявила, что входит в пресс-службу губернатора с недавнего времени. На сайте правительства ЯНАО она официально значится новым начальником управления. До этого Литовских работала пресс-секретарем первого замгубернатора Алексея Ситникова, а затем вошла в руководство агентства «Север-Пресс» — основного интернет-СМИ ямальских властей.

Как и предсказывали источники URA.RU в августе, Нестеренко перешла на работу в департамент внутренней политики ЯНАО. Там она занимает пост заместителя директора. Официальная запись об этом появилась на сайте департамента еще несколько недель назад.

Олеся Нестеренко была назначена руководителем пресс-службы губернатора ЯНАО в июле 2018 года, через два месяца после того, как Дмитрий Артюхов в статусе врио возглавил регион. До этого она была ведущей и шеф-редактором телерадиокомпании «Ямал», а с 2015 года работала в департаменте внутренней политики.

Осенью 2019 года в пресс-службе губернатора ЯНАО прошла реструктуризация. Ведомство было разделено на два подразделения: информационное сопровождение мероприятий с участием губернатора и взаимодействие со СМИ. В результате Нестеренко возглавила первый отдел.